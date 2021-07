OL : Peter Bosz adore cette idée de Juninho en attaque

Dans : OL.

A en croire les informations du Progrès, l’attaquant lyonnais Moussa Dembélé souhaite impérativement quitter l’OL au mercato.

En ce début de semaine, le média rhodanien a été très loin en affirmant que l’ancien buteur de l’Atlético de Madrid était prêt à engager un bras de fer pour quitter Lyon au mercato. « Bras de fer ? Haussé le ton ? Plus on pratique et plus on s’améliore et ça vaut aussi pour raconter n’importe quoi » a riposté Moussa Dembélé, démentant sur son compte Twitter les rumeurs au sujet de son avenir. Même s’il n’a aucunement l’intention de partir au bras de fer, Moussa Dembélé a des chances de quitter Lyon, dans la mesure où l’Atlético de Madrid, où il était prêté depuis le mois de janvier, aimerait le récupérer. En cas de grosse offre, Juninho ne s’opposera pas à son départ et selon But, son potentiel successeur a d’ores et déjà été identifié.

Le média confirme que l’Olympique Lyonnais est plus intéressé que jamais par le profil du colosse Paul Onuachu, qui sort d’une saison incroyable en Belgique avec 29 buts en 33 matchs sous les couleurs de Genk. L’attaquant nigérian de 27 ans est suivi depuis plusieurs mois par Juninho et selon les informations du média, Peter Bosz a validé en personne cette piste du mercato estival. Il sera néanmoins difficile de s’octroyer les services de Paul Onuachu dans le contexte actuel, car Genk n’a logiquement pas l’intention de le brader. Les dirigeants du club belge attendent au moins 20 ME pour se séparer de leur attaquant star, et comptent bien faire jouer les enchères autant que possible pour tenter de faire grimper le prix de la transaction. En France, le Stade Rennais est également intéressé par le profil d’Onuachu, qui pourrait de son côté privilégier un club qualifié en Ligue des Champions en cas de départ de Genk cet été.