OL : Dembélé dément un bras de fer avec Lyon

Tandis que l'on prête à l'Atlético Madrid l'intention de négocier un nouveau prêt avec Lyon, Moussa Dembélé a démenti vouloir forcer la main de Juninho et Jean-Michel Aulas pour quitter l'OL.

Tandis qu’Houssem Aouar semble déjà vouloir réchauffer l’atmosphère dans les bureaux de l’Olympique Lyonnais, Le Progrès a jeté un pavé dans la mare en affirmant que Moussa Dembélé aurait lui aussi engagé « un bras de fer » avec Juninho et Jean-Michel Aulas, l’attaquant ne voulant pas rester à l’OL la saison prochaine. Christian Lanier, qui n’est pas du genre à sortir des infos au hasard, est très précis concernant l’attitude de celui qui a été prêté à l’Atlético Madrid lors du dernier mercato. « Le club olympien a repris la direction du centre d’entraînement jeudi dernier. Peu après avoir perçu son équipement, Moussa Dembélé aurait informé ses dirigeants qu’il n’entendait pas se réinstaller dans le projet mené par Peter Bosz », explique le journaliste lyonnais, qui précise que l’attaquant de l’OL est déterminé à repartir immédiatement à l’Atlético Madrid, alors que Juninho voulait qu’il reprenne le fil de sa carrière à Lyon.

Ayant pris connaissance de l’article du quotidien régional, Moussa Dembélé a fait savoir que tout était faux. « Bras de fer ? Haussé le ton ? Plus on pratique et plus on s’améliore et ça vaut aussi pour raconter n’importe quoi », a riposté l’attaquant de 24 ans, qui a encore deux ans de contrat avec l’Olympique Lyonnais. Mais Christian Lanier persiste et signe malgré ce démenti, en affirmant que la situation serait « irréversible » et que la discussion entre Moussa Dembélé et les dirigeants de l’OL est « très serrée ». De son côté, l'Atlético Madrid regarde tranquillement cette séquence, le champion d'Espagne ayant clairement l'intention de faire revenir l'attaquant, malgré son bilan famélique en six mois à Madrid. On devrait rapidement en savoir plus sur la nature exacte de la relation entre Moussa Dembélé et l'Olympique Lyonnais.