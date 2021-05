OL : Peter Bosz a trois exigences à Lyon

Dans : OL.

Dimanche matin, l’Olympique Lyonnais a présenté le successeur de Rudi Garcia au poste d’entraîneur en la personne de Peter Bosz.

L’ancien entraîneur de l’Ajax Amsterdam et du Bayer Leverkusen a été couvert de louanges par Juninho et par Jean-Michel Aulas, visiblement ravis de leur choix. « On est très heureux d'aboutir à cette solution, qui est la plus efficace. On met le deuxième étage à la fusée, le premier étant l'arrivée de Juninho il y a deux ans. Peter est un entraîneur expérimenté, ayant la capacité à faire jouer les jeunes du centre de formation, référent sur le plan du jeu, notamment offensif. Il correspondait parfaitement » s’est réjoui Jean-Michel Aulas, impatient de voir Peter Bosz à l’œuvre. En attendant de voir la patte du Néerlandais à l’Olympique Lyonnais, il faudra régler la question de son staff car pour l’instant, Peter Bosz est arrivé tout seul dans la capitale des Gaules. A en croire L’Equipe, il sera rapidement rejoint par certains de ses fidèles.

Trois adjoints en plus de Caçapa et Vercoutre ?

Le quotidien national croit savoir que celui qui a également entraîné le Borussia Dortmund a indiqué aux dirigeants de l’OL qu’il souhaitait au minimum recruter trois de ses adjoints. A priori, Peter Bosz va accueillir à Lyon dans les prochaines semaines un adjoint en charge de l’animation des séances, un préparateur physique et un analyste tactique. Des scouts pourraient aussi être recrutés afin de compléter ce staff dont les contours précis sont encore à définir. L’un des enjeux sera notamment de faire une place aux Lyonnais recrutés auparavant par Jean-Michel Aulas. Rémy Vercoutre et Claudio Caçapa sont sous contrat et devraient rester. On ne sait pas encore si cela le dérange, mais Peter Bosz devra s’y adapter et les intégrer à son organisation. C’est la spécificité lyonnaise, qui a fait beaucoup réagir ces derniers mois et avec laquelle Rudi Garcia a parfois eu du mal à composer.