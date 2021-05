OL : 50 candidats pour devenir entraîneur de Lyon !

Dans : OL.

L'Olympique Lyonnais a désigné Peter Bosz au poste d'entraîneur, du côté de l'OL on avoue avoir croulé sous les offres, mais personne n'a pas hésité.

L’Olympique Lyonnais sort d’une semaine assez ébouriffante puisque depuis dimanche dernier, le club de Jean-Michel Aulas a raté une incroyable occasion de finir sur le podium de Ligue 1, a vu Rudi Garcia partir après une grosse polémique, a tenté en vain de recruter Christophe Galtier et a finalement recruté Peter Bosz. A l’occasion de la conférence de presse de l’entraîneur néerlandais, Vincent Ponsot a reconnu que l’OL avait croulé sous les CV depuis l’annonce du départ de Garcia, mais que plus que la quantité de candidatures, le board lyonnais savait surtout ce qu’il voulait et ce qu’il ne voulait pas.

Lyon a croulé sous CV d'entraîneurs

Pour le directeur général du football de l’Olympique Lyonnais, le choix de Petez Bosz s’est imposé au milieu de ce déluge de CV. « Nous n’avions aucune inquiétude à trouver un entraîneur pour l’OL, car entre Juninho et moi, nous avons reçu 50 candidatures. Donc le fait d’en trouver un n’était pas un souci, et nous n’étions pas pressés. Par contre, l’inquiétude c’était surtout de trouver quelqu’un qui colle à notre projet et le premier contact avec Peter m’a montré qu’il avait très envie de venir chez nous et ça c’était un critère très important », a précisé Vincent Ponsot. Revenant sur les discussions avec Christophe Galtier, Jean-Michel Aulas a tenu à préciser qu’en mars dernier il avait refusé d’entrer déjà dans des discussions avec celui qui était alors entraîneur de Lille, estimant que cela n’était pas éthique. Du côté de Lyon on semble clairement avoir rapidement tourné la page Galtier, encore plus vite même que celle de Rudi Garcia dont le nom n'a pas été cité une seule fois lors de cette conférence de presse.