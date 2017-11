Dans : OL, Ligue 1.

Critiqué et attaqué de partout depuis des mois, Bruno Genesio a tranquillement laissé passer les orages venus notamment des réseaux sociaux. Et même si ce n'est pas encore le grand amour entre certains supporters de l'Olympique Lyonnais et leur entraîneur, les bons résultats qui s'enchaînent permettre à Bruno Genesio d'avoir un peu de tranquillité. Interrogé sur cette situation plus calme, le coach de l'OL a répondu qu'il n'en faisait pas une affaire personnelle, tout comme il n'en faisait pas une lorsqu'il était chahuté.

« Il y a de la sérénité mais il faut faire attention. On a tendance à se dire que tout va bien se passer… il faut savourer, être conscient de ce qui nous a permis d’en arriver là, mais il faut surtout continuer à travailler et entretenir cette dynamique. Mais c’est toujours plus agréable d’être dans ce genre de période. Tout reste fragile et éphémère dans notre métier. Il faut toujours rester mesuré. Je n’ai pas de revanche à avoir, je fais mon travail. On est dans un club où les objectifs sont élevés, je me concentre là-dessus », a confié Bruno Genesio avant le déplacement de l'Olympique Lyonnais à Nice.