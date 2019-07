OL : Patrik Schick, la surprise XXL du mercato de Lyon ?

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, OM.

Tout proche d’officialiser la signature de Thiago Mendes en provenance de Lille, l’Olympique Lyonnais va désormais devoir se pencher sur le poste de latéral gauche et celui de défenseur central. Afin de remplacer Ferland Mendy, le Lillois Youssouf Koné tient la corde. En défense centrale en revanche, c’est beaucoup plus flou avec un Eric Bailly qui ne souhaite pas rejoindre Lyon et un Joachim Andersen que la Sampdoria ne lâchera pas si facilement. Néanmoins, le club rhodanien reste serein et s’autorise même à explorer des pistes à d’autres postes afin de ne rater aucune opportunité au mercato.

C’est ainsi que le journal allemand Kicker nous apprend que l’Olympique Lyonnais lorgne sur Patrik Schick, l’attaquant tchèque de l’AS Roma dont le nom a également circulé du côté de Marseille il y a quelques jours. Trop cher pour le club phocéen, Schick pourrait être dans les cordes de l’Olympique Lyonnais, qui ne semblait néanmoins pas être à la recherche d’un attaquant cet été avec déjà Moussa Dembélé, Amine Gouiri et Memphis Depay au sein de l’effectif de Sylvinho. L’OL pourrait tout de même être séduit par cette opportunité de marché, et proposer aux alentours de 20 ME afin de rafler la mise. La concurrence sera en revanche très rude puisque le Borussia Dortmund de Lucien Favre, très attractif en ce mercato estival, est également sur les rangs.