OL : Patrick Vieira pour remplacer Bruno Genesio à Lyon ?

Bruno Genesio sera-t-il toujours l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais la saison prochaine ? Pour l’heure, le flou est total et il sera officiellement levé en mars prochain. Mais en attendant de connaître la décision officielle du conseil d’administration de l’OL, les dirigeants rhodaniens exploreraient plusieurs pistes pour combler un éventuel départ de Bruno Genesio. Et selon les informations de Nice-Matin, un coach de L1 est dans le viseur de l’actuel 3e de Ligue 1. Et ce n’est pas n’importe qui puisqu’il s’agirait de Patrick Vieira, dont l’avenir à l’OGC Nice est très incertain suite aux départs de Julien Fournier et de Jean-Pierre Rivère.

« Selon nos informations, Patrick Vieira n’a pas encore définitivement tranché sur la suite de l’aventure avec l’OGC Nice. Sous contrat jusqu’en 2021, il dispose d’une clause qui lui permet d’être libéré en cas de départs de Jean-Pierre Rivère et Julien Fournier » explique le quotidien azuréen avant de poursuivre. « Toujours selon nos informations, l’Olympique Lyonnais l’aurait inclus dans une short-list en cas de départ de Bruno Genesio, dont le contrat se termine en juin prochain. "Il ne manquerait plus qu’il parte...", entend-on en interne ». Pas vraiment rassuré par les premiers pas du duo Ganaye-Li à la tête de Nice, Patrick Vieira songe de plus en plus à quitter le navire niçois, un an seulement après son arrivée en provenance de New-York. Reste maintenant à savoir si l’OL sautera sur l’occasion…