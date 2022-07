OL : Paqueta à Arsenal, les dernières infos

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Lucas Paqueta a des envies de départ de l'OL, et Arsenal s'intéresse à lui. Le point sur ce dossier pas encore bouillant.

Le mercato va encore durer pour plus d’un mois, et l’Olympique Lyonnais est également attendu sur la vente de l’un de ses joueurs majeurs. Lucas Paqueta, international brésilien, est particulièrement suivi par Arsenal. Cet intérêt ne s’est toujours pas concrétisé malgré les rumeurs qui perdurent depuis quelques semaines désormais. L’OL est-il en droit d’attendre une offre sérieuse des Gunners, qui estiment que le milieu de terrain offensif à une valeur proche de 40 millions d’euros ? Pas pour le moment, assure Fabrizio Romano, qui confirme l’intérêt d’Arsenal, mais pas d’avancées notables. « Pour le moment, il n’y a vraiment rien de concret pour Paqueta et Arsenal. Il y a un intérêt évident car Edu (directeur sportif d'Arsenal) a un très fort lien avec Paqueta et le connait très bien. Il a eu des contacts avec son agent, mais il n’y a eu aucune offre formelle », a fait savoir l’informateur spécialisé sur le mercato sur le site Give Me Sport.

Edu et Arsenal se rapprochent de Paqueta

Pour le moment, Arsenal finalise déjà un autre gros transfert, avec l’arrivée d’Oleksandr Zinchenko en provenance de Manchester City. L’Ukrainien a largement les capacités de jouer arrière gauche, comme il le faisait souvent avec City, ou milieu de terrain, comme c’est son cas en sélection. Une arrivée qui pourrait donc faire de l’ombre au projet de ramener Lucas Paqueta dans le Nord de Londres. L’OL n’est donc pas sur le point de se défaire du Brésilien, et cela tombe bien car tout le monde travaille dans le même sens en ce début de saison. Peter Bosz compte sur lui, même si l’entraîneur néerlandais semble avoir compris qu’il y a de grandes chances que la suite de la saison se passe sans lui en cas de vente. Nul doute que le coach lyonnais aimerait être fixé le plus tôt possible, mais pour le moment, le timing du mercato ne permet pas d’avoir ce genre de certitudes.