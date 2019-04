Dans : OL, Ligue 1.

Pierre Ménès n'avait pas encore évoqué l'étonnante et même stupéfiante conférence de presse tenue mardi soir par Jean-Michel Aulas et Bruno Genesio après l'élimination de l'Olympique Lyonnais en Coupe de France. Et le moins que l'on puisse dire est que le consultant de Canal+ n'a pas digéré le comportement du président de l'OL à l'encontre de son entraîneur. Sur son blog, Pierre Ménès ne masque pas son gros malaise face à cette séquence qui a laissé pas mal de monde dubitatif.

« Une énième désillusion pour l’OL mais alors, ce qui a suivi juste derrière, en conférence de presse, était malaisant au possible. Jean-Michel Aulas a humilié publiquement Bruno Génésio dans un grand moment de gênance, d’irrespect et d’inconvenance. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas. Pas à un mec qui entraîne ton équipe depuis trois ans. C’est pour moi une faute de com’ majeure et à la place du coach lyonnais, jamais je ne reste dans ce club la saison prochaine. Jamais. S’il le faisait, Génésio deviendrait à tout jamais le paillasson de JMA », écrit Pierre Ménès, qui pense donc que l'actuel entraîneur de l'Olympique Lyonnais fera ses valises en fin de saison et qu'il n'a plus réellement le choix.