OL ‍: Mangala acheté pour être vendu dès ce mercato

Prêté par Nottingham Forest à l'Olympique Lyonnais, Orel Mangala va s'engager avec le club de John Textor. Mais il pourrait quitter l'OL dès le prochain mercato.

Arrivé au dernier jour du marché hivernal des transferts sous forme de prêt payant à hauteur de 11,7ME, l'international belge de l ne repartira pas à Nottingham Forest. Florian Plettenberg, journaliste allemand spécialiste des transferts pour Sky Sports, révèle que Lyon a décidé de lever l'option d'achat de 17,5 millions d'euros avec, pour le club anglais, un intéressement de 10% sur la plus-value d’un éventuel futur transfert. Cependant, notre confrère pense que si le club de John Textor a décidé de finaliser la venue du milieu de terrain de 26 ans, il se pourrait bien qu'Orel Mangala ne porte plus le maillot de l'Olympique Lyonnais la saison prochaine. En effet, le départ de ce dernier est envisageable dès le mercato d'été.

⚪️🔵🔴 News Orel #Mangala | The 26 y/o midfielder will not return to Forest as his loan with Lyon will turn into a permanent deal.



New contract valid until 2027.



But his future remains open as a transfer in summer is possible. Mangala, open to make a big step after the Euros.… pic.twitter.com/WPCMvBbWTy