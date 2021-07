OL : Onana arrive à Lyon, l'Ajax ne se cache plus

Dans : OL.

L'Olympique Lyonnais et l'Ajax Amsterdam négocient pour le transfert d'André Onana, mais le club néerlandais a compris et validé le fait que son gardien de but allait rejoindre l'OL.

Le souhait de Peter Bosz de voir André Onana venir renforcer son effectif devrait désormais être rapidement comblé. Convaincu par l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais qu’il fallait un vrai concurrent à Anthony Lopes, Juninho a fait le travail et après avoir convaincu le gardien de but international camerounais, il faut désormais trouver un accord financier avec l’Ajax Amsterdam. Même si le club néerlandais est gourmand en réclamant 10 millions d’euros, là où l’offre initiale de l’OL était de 5ME, les choses évoluent dans le bon sens et l’accord est désormais imminent entre les deux clubs. Anthony Lopes va donc devoir composer avec un concurrent de luxe à partir de novembre, lorsqu'Onana aura purgé sa suspension.

Preuve supplémentaire que la venue d’André Onana à l’Olympique Lyonnais est une question de jours, Marc Overmars, le directeur sportif de l’Ajax Amsterdam, s’est mis en quête d’un remplaçant à celui qui avait rejoint le club néerlandais en 2015 en provenance du FC Barcelone. La presse des Pays-Bas précise qu’une réunion a même eu lieu en début de semaine entre le dirigeant de l’Ajax et son homologue de Fenerbahçe pour connaître les conditions d’un transfert d’Altay Bayindir, le jeune gardien de but international turc. Ce dernier, qui a deux ans de contrat avec le club stambouliote, pourrait remplacer André Onana, et pour cela Amsterdam est prêt à payer 15 millions d’euros, mais pas les 20ME exigés par Fenerbahçe. Toutes les pièces du puzzle se mettent en place, et André Onana va débarquer au Groupama Stadium comme Peter Bosz le souhaitait.