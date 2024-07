OL ‍: O’Brien malade, la brutale révélation

Dans : OL.

Par Adrien Guyot

Défenseur central de l’Olympique Lyonnais, Jake O’Brien a annoncé qu’il souffrait du diabète depuis son adolescence. Une maladie qui ne l’a pas empêché de réaliser son rêve de devenir footballeur professionnel.

Jake O’Brien est sorti du silence. Le défenseur central irlandais de l’Olympique Lyonnais, auteur d’une première saison remarquée en France (32 matchs, 5 buts), a annoncé dans une interview accordée à The Irish Independent qu’il était atteint de diabète de type 1. Le joueur est d’ailleurs ambassadeur de Diabetes Ireland, organisme qui lutte contre cette maladie dans son pays d’origine. Malgré le diabète dont il souffre depuis son adolescence, l’ancien joueur de Crystal Palace n’a jamais pensé à abandonner son rêve de devenir footballeur professionnel. Désormais âgé de 23 ans, le joueur a gravi les échelons malgré la maladie, ce qui lui a valu d’être logiquement récompensé en devenant international irlandais cette année (2 sélections).

Pour O’Brien, le diabète n’empêche pas les rêves

Pour le média irlandais, Jake O’Brien est revenu sur sa maladie mais affirme que cette dernière ne l’a pas empêché de devenir joueur de football professionnel, qui était son rêve il y a quelques années : « Le diabète n’est pas une barrière qui empêche d’accomplir ses objectifs de vie », a-t-il notamment affirmé. Le grand défenseur d’1m97 a fait partie des grandes satisfactions de la saison lyonnaise qui a connu des hauts et des (très) bas. Athlétique et solide dans les duels, il s’est imposé naturellement comme l’une des valeurs sûres de Pierre Sage en deuxième partie de saison. En plus de combattre les attaquants adverses, il doit le faire en se battant contre le diabète, ce qui rend son parcours encore plus admirable. Reste à savoir si l’Irlandais peut désormais viser encore plus haut dans les années à venir.