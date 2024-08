OL ‍: Nuamah fait capoter son départ, le secret dévoilé

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL a vécu une fin de mercato estival mouvementée. Alors qu'Ernest Nuamah était sur le point de quitter le Rhône, il a finalement décidé de rester pour une raison bien précise.

L'OL a repris des couleurs ce vendredi soir grâce à son succès en Ligue 1 face au RC Strasbourg 4 buts à 3. Les Gones vont désormais pouvoir seulement se concentrer sur leurs objectifs, désormais fixés après le mercato estival. Pendant longtemps, le club rhodanien a cru perdre Ernest Nuamah, qui était courtisé par Fulham et Everton. Tout était même bouclé avec le club de Londres, avant que l'international ghanéen ne se ravise et décide de rester à l'OL. De quoi en surprendre certains, même si la raison qui l'explique n'est pas si folle que cela.

Nuamah reste à l'OL, il s'est senti obligé

Selon les informations de L'Equipe via Hugo Guillemet, Ernest Nuamah s'est en effet beaucoup trop senti forcé pour partir de Lyon. « Ernest Nuamah a fait capoter son transfert, il a senti qu'il était forcé et le stylo a tremblé. Il a pris son téléphone et décidé de dire non. Cela arrange plutôt l'OL. Ils voulaient le vendre car ils prenaient Carlos Forbs. Mais ça ne s'est pas fait et donc ils auraient vendu un joueur sans avoir son remplaçant. Zaha, c'est un joueur que le propriétaire a fait tout seul », a notamment indiqué le journaliste, qui devrait-là éclairer pas mal les fans et observateurs de l'Olympique Lyonnais, qui avaient de quoi être un peu perdus concernant la stratégie de leur club au mercato.

Ernest Nuamah, lui, va devoir se remettre les idées en place pour continuer sa saison de la meilleure des manières. Surtout que la concurrence ne manquera pas avec l'arrivée de Wilfried Zaha à la surprise générale dans les ultimes heures de ce marché des transferts.