OL : Non, Aulas ne misera jamais sur José Mourinho

Dans le courant de la semaine, le nom de José Mourinho a été associé à l’Olympique Lyonnais.

Effectivement, le journal L’Equipe confiait que Monaco et l’OL étaient les deux destinations les plus probables du coach portugais, si jamais il venait à rallier la France cet été. Néanmoins, le Special One peut d’ores et déjà oublier l’OL, où la tendance est clairement à une prolongation de Bruno Genesio, comme l’a confirmé Téléfoot. « Selon nos informations, Bruno Genesio devrait bel et bien prolonger à Lyon, la décision est prise. Le coach français espère même une revalorisation salariale ».

L’émission dominicale de TF1 apporte par ailleurs une précision sur José Mourinho, et sur son éventuelle arrivée à Lyon dans un futur plus ou moins proche. « En revanche, José Mourinho n’a jamais été contacté par le club lyonnais ». Autrement dit, la probabilité de voir l’ancien entraîneur de Manchester United à Lyon est nulle, Jean-Michel Aulas n’ayant sans doute pas l’intention de s’attacher les services d’un entraîneur aussi… envahissant. Tout sauf une surprise, en somme.