OL-Nice ‍: Tony Chapron révèle l'incroyable secret du penalty oublié

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'arbitrage du match OL-Nice par Clément Turpin suscite des remous, notamment parce que le numéro 1 français a oublié un penalty pour le Gym. Tony Chapron a une explication pour cette erreur liée aussi à la VAR.

Jean-Pierre Rivère n’a pas masqué sa colère vendredi soir à Lyon, le président de l’OGC Nice en voulant énormément à l’arbitre du match, Clément Turpin, à qui il reprochait d’avoir oublié un ou deux penalties. Et le patron du club azuréen a reçu le soutien de Stéphane Lannoy, lequel a reconnu qu’il ne comprenait pas pourquoi l’arbitre n’avait pas été alerté par la VAR sur la faute de Nicolas Tagliafico, laquelle aurait dû être sanctionnée d’un penalty pour Nice a reconnu le directeur technique des arbitres. L’arbitre français numéro 1 n’ayant pas voulu s’exprimer sur ce sujet, personne n’a réellement compris pourquoi la communication n’avait pas eu lieu entre l’arbitrer en charge de la vidéo et celui présent sur la pelouse du Groupama Stadium. Mais lors de l’émission Jour de Foot, lundi soir sur Canal+ Foot, Tony Chapron a donné l’explication qu’il pense être la plus réaliste.

Turpin trop impressionnant pour la VAR ?

🗞️ Voici la une de L'Équipe du samedi 17 février 2024 #OGCNice #OLOGCN pic.twitter.com/s8EIQNoc21 — OGC Nice (@ogcnice) February 16, 2024

L’ancien arbitre français, désormais consultant pour C+ Foot, a fait remarquer un détail qui avait probablement échappé à tout le monde. En effet, l’arbitre assistant vidéo désigné pour OL-Nice n’était pas un arbitre principal, mais ce que l’on appelait avant un arbitre de touche, en la personne de Cyril Gringore. Et selon Tony Chapron, il se pourrait bien que ce dernier n’ait pas osé intervenir sur une décision prise par Clément Turpin. « C’est le meilleur arbitre français et probablement l’un des meilleurs européens. L’arbitre VAR, ce n’est pas un arbitre, c’est un arbitre assistant. Et je suis très surpris de voir que c’est un arbitre assistant qui est arbitre VAR, habituellement, c'est un arbitre central. Déjà l’arbitre VAR n’est pas arbitre, c’est un juge de touche, donc il ne se sent pas habilité à déjuger le meilleur arbitre français. Vraisemblablement, je pense que c’est comme cela que ça a fonctionné. Là, il y a clairement une erreur, mais ce sont ceux qui désignent les arbitres qui ont fait une erreur », a fait remarquer Tony Chapron sur Canal+. Ce n'est pas ça qui va calmer Jean-Pierre Rivère reparti de Lyon avec le sentiment de s'être fait rouler.