OL-Nice ‍: Turpin n'est plus l'arbitre français numéro 1

Du côté de l'OGC Nice, on est toujours sous le coup de la colère suite à la prestation de Clément Turpin au Groupama Stadium lors de la défaite du Gym à Lyon. Le président de la commission fédérale de l'arbitrage s'est expliqué.

Tony Chapron a mis une énorme pression sur les arbitres français en affirmant que si Tony Chapron n'avait pas mis de penalty en fin de match lors du récent OL-Nice (1-0), c'est que son assistant à la VAR n'avait pas osé lui signaler son erreur. Face à l'arbitre le plus célèbre de notre pays, son collègue de la vidéo se serait dégonflé, privant ainsi Nice d'un penalty indiscutable. Du côté du club azuréen, on a très mal vécu cette séquence, et cette semaine, Eric Borghini a fait le déplacement dans le Sud. Le président de la commission fédérale de l'arbitrage a reconnu l'erreur de Clément Turpin, mais il a aussi voulu remettre les pendules à heure sur les deux incidents qui ont opposé l'arbitre français et le Gym.

Turpin a un petit coup de moins bien

Invité de Gym Tonic, émission organisée par Nice-Matin, Eric Borghini estime que personne ne doit remettre en cause l'honnêteté de Clément Turpin et que les arguments de Tony Chapron ne tiennent pas réellement debout. « Clément Turpin n’est pas intouchable et je signale que Clément Turpin n’est pas l’arbitre français numéro 1. L’arbitre français numéro 1 c’est François Letexier. Clément Turpin a été très longtemps le numéro 1 et il reste l’arbitre français le plus capé avec deux fois la Coupe du Monde, deux fois l’Euro, régulièrement en Champion’s League. Il est demandé par les autres pays. Le 13 février, il a été demandé par les Emirats Arabes-Unis pour venir arbitrer un des matchs phares de leur ligue professionnelle. C’est un monument de l’arbitrage français, et ce n’est pas un monument en péril (sourire). Mais il a aussi son âge, 41 ans, alors qu’on pense toujours que c’est un gamin qui vient d’arriver en Ligue 1. Il est extrêmement expérimenté et représente la France dignement en Europe. Seulement, comme tous les arbitres, il peut lui arriver d’être en méforme, de passer à côté, ça a été le cas lors de Lyon-Nice. Ça peut même arriver coup sur coup car il était à la VAR le match d’avant à Nice-Monaco (...) Après Lyon, sa note a été impactée (…) Je suis un peu gêné par cette désignation dans la foulé de Nice-Monaco, mais c’est Stéphane Lannoy qui décide de tout cela (…) Imaginer que Turpin est un supporter de l’OL est une légende urbaine », a précisé le responsable des arbitres au sein de la fédération.