OL : Ndombele n'ira pas au clash au mercato, c'est promis

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Cela fait désormais un an et demi que Tanguy Ndombele enchante les supporters de l’Olympique Lyonnais.

Recruté en provenance d’Amiens pour une somme légèrement inférieure à 10ME, le néo international français crève tellement l’écran que Jean-Michel Aulas a reçu des offres très importantes le concernant au mercato estival. Manchester City, le PSG ou encore Tottenham étaient notamment intéressés, mais le président rhodanien a tout refusé, convaincu que Tanguy Ndombele devait rester au moins un an supplémentaire à l’OL. Interrogé par L’Equipe sur son avenir, le principal intéressé n’a pas fermé la porte aux grands clubs. Néanmoins, il affirme ne pas être pressé de quitter le Rhône. Les supporters lyonnais apprécieront.

Ndombele pas pressé de quitter l'OL au mercato

« Je n’étais pas au courant du Tweet de Jean-Michel Aulas (sur un possible transfert de Ndombele au PSG). J’ai rigolé. Après, je n’y ai pas prêté attention plus que ça. C’est le président qui va décider au final, de tout de façon ! Que l’on parle de mon avenir, cela veut dire que je travaille bien. Pour l’instant, je suis bon. Tant mieux pour moi. Mais si dans six mois je ne le suis plus, peut-être qu’on ne parlera plus de moi. Je suis à Lyon, je regarde vers l’avant. Les grands clubs ? Je me dis « pourquoi pas ». Mais aujourd’hui, je ne suis pas pressé. Je ne ferme la porte à aucun club » a expliqué un Tanguy Ndombele qui garde la tête froide. Une bonne nouvelle, alors que le joueur a brillé contre Manchester City en début de saison, et sera assurément très convoité dans les prochains mois…