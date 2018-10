OL : Ndombele c'est la nouvelle star lyonnaise !

Dans : OL, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Sur la lancée de son excellent début de saison, Tanguy Ndombele a encore impressionné face à Hoffenheim (3-3) mardi en Ligue des Champions.

En Allemagne, le milieu relayeur a sans doute été le meilleur Lyonnais. L’ancien joueur d’Amiens a fait la différence à plusieurs reprises, notamment en servant Bertrand Traoré en début de match, ou en marquant le deuxième but de son équipe. Une action qui a forcément donné satisfaction à Bruno Genesio. Souvenez-vous, l’entraîneur des Gones, déjà conquis, confiait que Ndombele devait seulement gagner en lucidité et en efficacité près du but adverse. Visiblement, l’international tricolore répond à toutes ses attentes.

« Il fait partie de joueurs sur lesquels on s’appuie depuis la saison dernière. Son influence a été importante, en deuxième période c’est lui qui a remis l’équipe dans le sens de la marche. Il a cassé les lignes, et il a surtout égalisé après un très bon appel, sur une action où il montre une lucidité intéressante, a encensé Genesio, avant d’en rajouter une couche dans Le Progrès. Il confirme ses progrès, c’est un garçon sur qui la pression n’a pas d’emprise. Plus le niveau s’élève, meilleur il est. » De bon augure pour la suite du parcours en LdC.