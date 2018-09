OL : Genesio sait pourquoi Ndombele n’est pas encore en EdF

Dans : OL, Equipe de France.

Très en vue contre Manchester City (1-2) et l’Olympique de Marseille (4-2) la semaine dernière, Tanguy Ndombele impressionne en ce début de saison.

A tel point que beaucoup aimeraient le voir en équipe de France lors des prochains rassemblements. Rappelons qu’une place s’est libérée dans l’entrejeu avec la grave blessure de Corentin Tolisso. Reste à savoir si le sélectionneur Didier Deschamps estime que le milieu de l’Olympique Lyonnais mérite une convocation. Pour Bruno Genesio, la réponse est évidemment positive, même s’il penser que le Bleuet doit encore évoluer face au but adverse.

« C'est le sélectionneur qui décide avec son staff. Ce qui est sûr, c'est qu'il est dans une phase de progression très importante depuis le début de la saison. Selon moi, il doit encore franchir un dernier palier dans la finition, c'est le seul élément qu'il lui manque pour devenir un très grand joueur, a commenté l’entraîneur de l’OL. En plus, il a la faculté de marquer des buts. Mais pour le reste, il fait énormément de progrès dans son volume de jeu, dans la récupération du ballon, dans son utilisation, même si ce qu'il faisait la saison dernière était déjà énorme. »

Genesio fixe un objectif à Ndombele

« Il a compris quelles étaient les exigences du très haut niveau. Aujourd'hui, oui, je pense qu'il a le niveau international, a insisté Genesio. Savoir s'il sera sélectionné, ce n'est pas mon job mais il est en train d'atteindre le niveau international. Il doit être plus froid devant le but. Il a les qualités pour finir parce qu'il a une très bonne frappe et une très bonne technique. Mais il lui manque un peu de lucidité quand il se retrouve devant le but. Je pense qu'il doit marquer entre 6 et 10 buts par saison. » Après un tel discours, on ne serait pas surpris de voir Ndombele saluer son entraîneur après son premier but cette saison.