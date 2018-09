OL : Moussa Dembélé à l'OL, il y en a un que ça arrange bien

Dans : OL, Ligue 1, Mercato.

Titulaire indiscutable avec l’Equipe de France U21, Moussa Dembélé a été l’un des grands artisans de la qualification tricolore pour l’Euro 2019.

Homme fort de Sylvain Ripoll, l’ex-buteur du Celtic Glasgow va découvrir la Ligue 1 dans les prochaines semaines puisqu’il s’est engagé, dans les dernières heures du mercato estival, en faveur de l’Olympique Lyonnais. Et cela arrange bien Sylvain Ripoll, son entraîneur en sélection, pour qui Moussa Dembélé va emmagasiner beaucoup d’expérience en disputant la Ligue 1 et la Ligue des Champions.

« Il est très efficace dans l’attaque du but et dans la capacité à marquer. Il est mobile, puissant et garde sa lucidité quand il est dans les seize mètres. Il a cette capacité à être utile dans le jeu collectif aussi donc il est capable d’évoluer à deux devant ou seul en pointe » a-t-il expliqué à L’Equipe avant d’évoquer plus précisément le transfert de Moussa Dembélé à Lyon. « Je suis content de le voir signer à l’OL car il va arriver dans un championnat de niveau important, avec les exigences de la Ligue des champions. Il y a tout ce qu’il faut pour que ce soit bénéfique » s’est réjoui l'ancien coach de Lorient. Maintenant, c’est à l’attaquant de 22 ans de confirmer, car du côté de l’OL, les attentes seront importantes après l’effort consenti cet été pour le recruter.