OL : Mourinho refuse de laisser Aouar terminer la saison

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Bientôt en fin de contrat à l’Olympique Lyonnais, Houssem Aouar pourrait partir dès cet hiver. Certains de ses courtisans attendent pour l’accueillir librement. Mais de leur côté, la Roma et son entraîneur José Mourinho souhaitent l’attirer à la mi-saison.

Difficile de dire dans quel état d’esprit se trouve Houssem Aouar. Cet été, le milieu de l’Olympique Lyonnais, en accord avec ses dirigeants, souhaitait partir à un an de la fin de son contrat. Mais aucun club n’était parvenu à convaincre à la fois le joueur et la direction rhodanienne. On pouvait penser que les deux parties resteraient ouvertes à une séparation en janvier. Mais le récent changement d’entraîneur peut éventuellement changer la donne.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Houssem Aouar (@houssem_aouar)

En effet, Houssem Aouar est sorti du placard depuis le licenciement de Peter Bosz, dont le successeur Laurent Blanc lui a donné les clés de son animation offensive. Suffisant pour envisager une prolongation ? Le scénario ne ferait pas les affaires de la Roma. Car contrairement aux Betis et au FC Séville, qui semblent attendre la fin de contrat du Gone pour le récupérer libre l’été prochain, le club de la capitale italienne compte bien agir dans les prochaines semaines pour le recruter cet hiver.

La Roma va relancer les discussions

Le média Calciomercato nous apprend que le directeur sportif Tiago Pinto va relancer les discussions avec l’entourage du milieu pendant la trêve Coupe du monde. Grâce aux échanges de cet été, la Roma serait bien placée même si Houssem Aouar réclamerait un salaire annuel à 5 millions d’euros. A noter que la Louve préparerait une offre de transfert inférieure à 5 millions d’euros pour les derniers mois de contrat du Français, intéressé à l’idée de travailler avec le coach José Mourinho, mais également prêt à étudier de possibles offres venues d’Espagne. A croire que ses envies d’ailleurs n’ont pas disparu malgré son retour dans le onze.