OL : Montpellier sait où faire mal à Lyon

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Déçu de son équipe battue à Rennes (2-0) le week-end dernier, l’entraîneur de Montpellier Olivier Dall’Oglio attend une réaction face à l’Olympique Lyonnais. Un adversaire redoutable pour le technicien qui connaît néanmoins la principale faille des Gones.

Toujours coincé en milieu de tableau en Ligue 1, l’Olympique Lyonnais, dans l’attente de la décision de la commission de discipline après l’arrêt de l’Olympico, doit entamer une bonne dynamique pour passer la trêve hivernale au chaud. Cela passera notamment par une victoire dimanche à Montpellier, dont l’entraîneur Olivier Dall’Oglio a bien identifié les forces de son futur adversaire.

Le coach héraultais se méfie notamment de certaines individualités capables d’enfoncer sa défense déjà malmenée à Rennes (2-0) samedi dernier. « On a envie de réagir, a confié l’ancien coach du Stade Brestois. On va devoir élever notre niveau pour affronter l'OL, un adversaire ambitieux. On sait les ingrédients que l’on doit mettre face à Lyon, qui possède un collectif mais aussi des individualités. On devra avoir un autre répondant au niveau défensif, mais aussi offensif. J’attends mieux sur ce dernier plan. Cela a été le thème de notre semaine de préparation. » Autre consigne donnée : profiter des moments d’absence des Gones dans les fins de rencontre.

Quand l’OL se relâche

« Lyon peut avoir des petits relâchements, à l’image de son match à Nice (3-2), a rappelé Olivier Dall’Oglio. C’est une équipe très solide comme le sont Nice ou Rennes. Lorsqu'elle est en route, elle ressemble à un rouleau compresseur. Je m’attends à une partie très compliquée. C’est un groupe très technique et athlétique, avec des joueurs de très haut niveau. Jérôme Boateng peut donner la dernière passe. Karl Toko Ekambi est un buteur solide. Quand ces joueurs évoluent ensemble, c’est dur de contrer cette formation. » Il n’empêche que les deux équipes possèdent provisoirement le même nombre de points au classement.