OL ‍: « ‍Mon club ‍», Laurent Prud’homme annonce la couleur

Dans : OL.

Par Adrien Barbet

Après l'arrivée de David Friio comme directeur sportif de l'Olympique Lyonnais, John Textor offre le poste de Directeur Général du club à Laurent Prud’homme.

🚨 Laurent Prud’homme, nouveau Directeur Général de l’Olympique Lyonnais 🔴🔵



Lyon poursuit sa restructuration institutionnelle. D'abord David Friio puis désormais Laurent Prud’homme, en attendant Juninho. Ce sont donc les hommes qui vont entourer John Textor et l'OL pour les prochains mois, avec l'objectif d'offrir un second souffle au club rhodanien. « Je remercie John Textor pour sa confiance et de me permettre aujourd’hui de revenir pour servir mon club. Nous sommes tous impatients de relever les défis qui se présentent à nous etjJ'ai hâte de contribuer au succès et à la croissance de l'Olympique Lyonnais » a déclaré Laurent Prud’homme dans un communiqué ce mardi 5 décembre.