OL ‍: Mikautadze, ce geste est déjà légendaire

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Georges MIkautadze bénéficie de l'affection des supporters de l'Olympique Lyonnais. Et l'attaquant international géorgien de l'OL fait tout ce qu'il faut pour que cela continue.

En décidant de tourner le dos à l'AS Monaco, qui lui faisait les yeux doux, pour rejoindre le club de sa vie natale, le Roi Georges a fait le bonheur des Gones. Et même si Mikautadze n'a pas encore eu le rendement attendu du côté du Groupama Stadium (2 buts toutes compétitions confondues), il continue à avoir une énorme popularité auprès des fans de l'Olympique Lyonnais.

Ce week-end encore, l'ancien Messin a montré qu'il était très attaché à cette situation, en répondant à un supporter qui l'a poliment interpellé via X (anciennement Twitter). Avec une photo sur laquelle on voit une très jeune supportrice de l'OL demander son maillot à Georges Mikautadze, c'était samedi lors du match à Reims, un père de famille a demandé très courtoisement : « Elle la pas eut 😫😢 @MikautadzeG Rt svp 🙏🏼🙏🏼 ». Et ce dernier a fait mieux que lui répondre.

Ça vous dit de venir voir un match à Lyon et de repartir avec un maillot signé pour la p’tite princesse ? ❤️💙 https://t.co/U0dP5larym — Georges Mikautadze (@MikautadzeG) November 24, 2024

En effet, quelques heures après la demande du papa de la jeune supportrice, Georges Mikautadze a personnellement répondu. « Ça vous dit de venir voir un match à Lyon et de repartir avec un maillot signé pour la p’tite princesse ? », a fait savoir l'attaquant géorgien de l'Olympique Lyonnais, qui invite donc ce papa et sa fille à venir assister à un match de l'OL au Groupama Stadium, mais en plus, il offrira son maillot à la fillette. Un geste qui a fait le bonheur des supporters lyonnais, heureux de voir que leur joueur n'était pas resté insensible à cette demande d'une jeune supportrice. « T’es le ROI que tu penses être », a lancé un fan de Georges Mikautadze après cette histoire.