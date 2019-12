OL : Mieux que le mercato, le retour du Gang des Lyonnais !

Dans : OL.

L'Olympique Lyonnais s'est longtemps appuyé sur son centre de formation pour obtenir les bons résultats que l'on connaît. Mais l'OL a changé de style ces derniers temps, sans convaincre. Rudi Garcia pourrait donc tout changer.

Au pays de Gones, sortir du centre de formation de l’Olympique Lyonnais, ou plutôt de l’academy puisqu’il faut se mettre au goût du jour, était toujours un atout. On se souvient même de joueurs recrutés au mercato qui se plaignaient de devoir s’imposer dans le vestiaire rhodanien face à ce qui avait été surnommé le Gang des Lyonnais. Un gang où l’on retrouvait Lacazette, Tolisso, Gonalons, Ghezzal, Ferri, Grenier, Fekir… Mais l’OL a fini par lâcher du lest de ce côté-là, au point même de n’avoir ces dernières semaines que le seul Anthony Lopes comme seul produit du centre de formation sur le terrain en l’absence d’Houssem Aouar.

Mais si l’on peut reprocher des choses à Rudi Garcia, ce dernier a déjà montré qu’il comptait sur les pépites de l’Olympique Lyonnais, Le Progrès rappelant que Claude Fichaux, le bras droit de Rudi Garcia, était « formateur dans l’âme » et l’avait prouvé à Lille et à Marseille en lançant dans le grand bain Origi, Digne ou bien encore Lopez et Kamara. Et vendredi soir contre Nîmes, l’Olympique Lyonnais s’est ainsi retrouvé avec au même moment sur le terrain Anthony Lopes, Melvin Bard, Houssem Aouar et Maxence Caqueret, quatre joueurs formés à Lyon. Une situation qui n’était plus arrivée depuis très longtemps, et qui montre peut-être un retour aux bonnes vieilles recettes qui ont fait le succès d’un club où les jeunes se dépouillent pour leur club formateur. Reste à savoir si Rudi Garcia ira au bout de ses idées avec la prise de risque que cela demande.