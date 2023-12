OL ‍: Mercato ou pas, il condamne Lyon à la Ligue 2

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL est en position très périlleuse en Ligue 1. Les Rhodaniens pourront néanmoins recruter un peu cet hiver, même si certains restent très pessimistes.

L'OL est en réelle perdition depuis le début de la saison. Bons derniers de Ligue 1 après 14 journées disputées, les Gones semblent sans solutions. John Textor veut très vite apporter du changement, avec la nomination d'un nouvel entraineur et l'arrivée de nouveaux joueurs. Mais aucune garantie d'avoir des meilleurs résultats au vu des carences globales de l'OL. Car si certains pensent qu'un mercato hivernal pourra sauver les meubles et permettre à Lyon d'assurer son maintien, d'autres n'ont pas la même certitude. C'est notamment le cas de Grégory Schneider, persuadé que ce qui attend l'OL n'est autre que... la Ligue 2 !

Un avenir déjà scellé ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Olympique Lyonnais (@ol)

Sur le plateau de La Chaine L'Equipe, le journaliste n'a en effet pas fait dans la langue de bois sur le sujet, se montrant très pessimiste pour la suite de la saison des Gones. « Le mercato ? Je pense que c'est un peu des stratégies de communication pour mettre des seaux d'eau sur l'incendie. On ne me dira pas que Nuamah est un mauvais joueur, que Mata est un mauvais joueur, que Caqueret est un mauvais joueur. Si effectivement, c'est pour faire rentrer des mecs de Botafogo et mettre Lopes en concurrence avec un gardien brésilien qui n'a pas gagné depuis 10 matchs, c'est parfait... Cela me semble être plutôt un écran de fumée. Au fond, l'histoire est dite parce qu'ils vont y avoir droit », a notamment indiqué Grégory Schneider, qui pense donc que plus rien ne peut véritablement sauver l'OL cette saison. Aux joueurs rhodaniens de lui donner tort... Cela commencera par une victoire ce dimanche à domicile contre Toulouse, aussi en besoin de points.