OL : Memphis porte l'OL à lui tout seul, il mérite bien un peu de respect

Dans : OL, Ligue 1.

Memphis Depay réclamait du respect de la part de Bruno Genesio après le match contre Angers, qu’il avait débuté sur le banc des remplaçants.

Son match XXL avec deux buts et deux passes décisives contre Guingamp lui ont donné raison. Et sur le site Olympique-et-Lyonnais, Nicolas Puydebois a applaudit des deux mains l'incroyable performance de l'ex-attaquant de Manchester United. L’ancien gardien rhodanien met néanmoins en garde l’international néerlandais sur son irrégularité, qui risque de lui poser à nouveau des problèmes dans les prochaines semaines.

« On a eu un très bon Memphis qui, cette fois, mérite le respect qu’il a demandé. Il a porté l’équipe sur la seconde période. L’OL n’a pas joué en équipe, mais ses individualités fortes ont montré le chemin de la victoire, comme Memphis avec ses deux buts et ses deux passes décisives. Memphis, c’est le détonateur de cette équipe. Il a été décisif. Il a respecté son statut, ses qualités. Quand il est comme ça, c’est un réel leader et c’est une vraie pièce maîtresse pour l’Olympique lyonnais. Le problème, c’est qu’il est un peu à l’image de son équipe : irrégulier. On aimerait le voir beaucoup plus souvent dans ces mêmes dispositions » a expliqué Nicolas Puydebois. Une analyse que Bruno Genesio devrait partager même si à l’évidence, l’entraîneur rhodanien n’évoquera pas publiquement l’irrégularité de sa star après ce match qu’il a gagné à lui tout seul. Au risque de provoquer un nouveau séisme à l’OL…