Dans : OL, Ligue 1.

Les oreilles de Memphis Depay doivent siffler depuis le début de la saison, l'attaquant néerlandais de l'Olympique Lyonnais étant ciblé par de nombreuses critiques, y compris dans le rang des supporters rhodaniens. Et l'absence de l'ancien mancunien dans le groupe retenu par Bruno Genesio pour le match de ce samedi face à Dijon a évidemment remis de l'huile sur le feu.

Sur Europe 1, on n'y va pas de main morte lorsqu'il s'agit de parler de Memphis Depay, ce dernier étant même considéré comme une onéreuse imposture dans un article titré « Depay, fin de la supercherie ? ». « On le sait, dans certains cas, de bonnes statistiques cachent une vérité bien moins reluisante. Le cas de Memphis Depay en est un parfait exemple. Recruté pour 16ME en janvier, l’ailier néerlandais a bouclé sa demi-saison avec 5 buts, dont un lob génial récompensé aux Trophées UNFP. Il avait même réalisé 7 passes décisives en s’occupant des coups de pied arrêtés. Sauf que son niveau de jeu était déjà bien faible… L'ancien joueur de Manchester United est aussi maladroit que prévisible sur son aile gauche. Le début de la nouvelle saison l’a confirmé, Depay ne donne pas satisfaction collectivement et son unique but, d'un coup franc raté contre Rennes, ne pèse pas beaucoup dans la balance. Bruno Genesio a progressivement découvert le pot aux roses », expliquent nos confrères, visiblement très remontés contre Memphis Depay, qui aura probablement un sacré désir de revanche lorsqu’il retrouvera le groupe de l’Olympique Lyonnais.