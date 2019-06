OL : Memphis Depay sur le départ ? Lyon vise un Brésilien

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Luiz Gustavo, Thiago Mendes, Filipe Luis… En ce début de mercato, ce sont exclusivement ou presque des joueurs Brésiliens qui sont annoncés dans le viseur de l’Olympique Lyonnais. Et cela continue en ce début de semaine puisque dans son édition du jour, L’Equipe révèle la piste prioritaire des Gones en cas de départ de Memphis Depay voire de Moussa Dembélé sur le front de l’attaque, les deux attaquants lyonnais étant particulièrement courtisés. Et il s’agit de Pedro, un joueur déjà associé aux Gones l’été dernier avant la venue de Moussa Dembélé en provenance du Celtic Glasgow pour plus de 20 ME hors bonus.

« Après s’être déjà intéressé à Pedro (21 ans) l’été dernier, les dirigeants gardent un œil sur l’attaquant sus contrat à Fluminense jusqu’en 2021. Avec Moussa Dembélé, Memphis Depay ou le jeune Amine Gouiri (19 ans), Lyon possède suffisamment de solutions à ce poste, dans le 4-3-3 annoncé par Sylvinho. Mais en cas de départ de l’un d’entre eux, il pourrait bien accélérer sur un joueur pour lequel l’intérêt est antérieur au récent virage brésilien » annonce le journal national, tandis que Bordeaux et Dortmund étaient également très intéressés par le joueur il y a douze mois.