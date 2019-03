OL : Memphis Depay rame, Bruno Genesio s’accuse

Dans : OL, Ligue 1.

Brouillon et trop peu décisif à Lyon, surtout ces dernières semaines, Memphis Depay revit à chaque fois qu’il prend la direction des Pays-Bas.

Buteur désormais attitré des Oranje, l’attaquant possède la confiance de son sélectionneur Ronald Koeman et le démontre sur le terrain, aidant sa sélection à se refaire la cerise, en Ligue des Nations ou en éliminatoires de l’Euro 2020. Mais pourquoi cette recette ne peut-elle pas fonctionner avec l’Olympique Lyonnais ? Bruno Genesio connaît en partie la réponse, et il avoue même avoir une part de responsabilité dans cette saison décevante de l’ancien de Manchester United. Et ce n'est pas uniquement lié à l'explosion de Moussa Dembélé.

« Cette saison, peut-être que je ne l’ai pas mis dans les meilleures dispositions quand il a joué à ce poste d’avant-centre. Il y a toujours des raisons collectives à la performance individuelle. Les deux matchs de Memphis en sélection vont lui faire le plus grand bien, même si j’en conviens, il a évolué à un autre poste qu’avec nous… », a reconnu l’entraineur lyonnais, qui rêverait de voir un Memphis Depay aussi efficace en sélection (3 bus et 3 passes décisives en deux matchs) qu’avec l’Olympique Lyonnais, où il reste sur deux buts et trois passes décisives en… 13 matchs.