OL : Memphis carbure aux Pays-Bas, Lyon doit en prendre de la graine

Dans : OL, Foot Europeen.

Critiqué pour sa mauvaise deuxième partie de saison au sein de l'Olympique Lyonnais, Memphis Depay vient d'accomplir une performance de tout premier rang avec les Pays-Bas.

Titulaire à la pointe de l'attaque des Oranje, le Gone a effectivement porté sa formation contre la Biélorussie (4-0), lors de la première journée des qualifications pour l'Euro 2020. Auteur de deux réalisations (1ère, 55e sp) et de deux passes décisives pour Wijnaldum (21e) et Van Dijk (86e), l'attaquant néerlandais a réalisé une prestation inédite, puisqu'il n'avait jamais été impliqué dans quatre buts en sélection. Preuve que quand il est en confiance, comme c'est le cas avec Ronald Koeman, Memphis est un joueur capable de faire de grosses différences.