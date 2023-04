OL : Mbappé un banal adversaire, Lukeba a osé

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Vainqueur au Parc des Princes (0-1) dimanche soir en Ligue 1, l’Olympique Lyonnais s’est montré solide face au Paris Saint-Germain. La charnière notamment composée de Castello Lukeba a tenu bon, notamment grâce à une bonne préparation mentale.

Les équipes qui parviennent à garder leur cage inviolée au Parc des Princes ne sont pas si nombreuses. C’est pourtant l’exploit réussi par le Stade Rennais (0-2) avant la trêve internationale, puis par l’Olympique Lyonnais dimanche. Les hommes de Laurent Blanc ont fait preuve de solidité face au duo tant redouté. Il est vrai que Kylian Mbappé et Lionel Messi n’étaient pas dans leur meilleure forme. Mais les coéquipiers de Castello Lukeba sont parvenus à les neutraliser.

🎙️"Il faut enlever le côté admiratif qu'on a pour Mbappé & Messi, et juste les considérer comme des adversaires"



Le jeune défenseur lyonnais Castello Lukeba évoque aussi les regrets de l'irrégularité lyonnaise depuis le début de saison.#PSGOL #OL pic.twitter.com/AkvKSmYCsJ — Free Ligue 1 (@FreeLigue1) April 2, 2023

« On savait que c'était une grosse équipe en face. On est obligé de se donner à 100%, on ne peut pas faire les choses à moitié, surtout face à des joueurs de qualité comme ça, a commenté le jeune défenseur central sur Free Ligue 1, avant de donner son secret. Comment se préparer face à eux ? Il faut enlever le côté admiratif qu'on a pour Mbappé et Messi, et juste les considérer comme des adversaires pour gagner le rapport de force. »

Lukeba grandit avec Lovren

« On sait qu'il faut être très concentré parce qu'ils peuvent faire de grandes choses avec le moindre espace disponible. C'est pour ça qu'on est obligé de se donner à 100% face à des joueurs de qualité comme ça, a insisté Castello Lukeba, ravi de l’efficacité du système utilisé. On a déjà joué à trois défenseurs par le passé et on se comprend très bien. L'arrivée de Dejan Lovren m’a libéré car il a beaucoup d’expérience donc il m’aide. Il y a des situations que je ne connais pas et que j’ai du mal à gérer. Par son calme et son expérience, il arrive à me conseiller et ça me permet de m’améliorer. » L'international Espoirs tricolore a ainsi regagné sa place de titulaire.