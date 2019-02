OL : Mbappé plus fort que Messi, Marcelo hurle au mensonge

Dans : OL, Coupe d'Europe, PSG, Ligue des Champions.

Après le match entre l'Olympique Lyonnais et le FC Barcelone, Marcelo Guedes avait évoqué son duel avec Lionel Messi en le comparant à celui avec Kylian Mbappé, que le défenseur brésilien de l'OL avait récemment croisé lors de la victoire de Lyon contre le Paris Saint-Germain. « Mbappé m'avait donné énormément de travail quand j'avais joué contre lui cette saison. Messi n'a pas très bien joué mardi, mais Mbappé, au niveau de la vitesse, du placement et des duels, a été le plus dur à gérer. Je pense qu'il existe une grande possibilité pour qu'il devienne bientôt l'un des meilleurs au monde. Il a certains points à améliorer afin d'être au niveau de Messi et Cristiano Ronaldo, mais il évolue très vite », avait très précisément lancé Marcelo Guedes, qui ne voit donc pas encore le champion du monde du PSG au niveau des deux stars, mais pense qu'il peut les rejoindre.

Alors, voyant que certains médias avaient décidé de titrer sur le fait qu'il considérait donc que Kylian Mbappé était plus fort que Lionel Messi, Marcelo a été clair et net sur son compte Twitter. « Fake news ! (...) Arrêter d’utiliser Google Traduction », a ironisé le défenseur de l'Olympique Lyonnais, histoire de ne pas qu'on retienne de lui l'image d'un joueur qui relativise les qualités de Lionel Messi.