OL ‍: Matic et le mercato détruits par Daniel Riolo

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Après la défaite de l'OL contre Lens (0-3), Daniel Riolo estime que les 56 millions d'euros dépensés par John Textor au mercato d'hiver ne peuvent pas permettre à Lyon de viser très haut en Ligue 1. Et Nemamja Matic prend cher.

L'OL avait presque oublié le goût de la défaite après la formidable série de victoires initiée par l'équipe de Pierre Sage en 2024. Mais, face à une grosse cylindrée de Ligue 1, et privé d'Alexandre Lacazette, l'Olympique Lyonnais a remis brutalement les pieds sur terre. Même si la Coupe de France constitue une route directe vers l'Europe, Daniel Riolo estime que le club de John Textor n'est pas armé pour aller loin en Championnat cette saison, mais également la saison suivante. Le journaliste de RMC remet en cause les renforts arrivés au récent mercato de janvier, et il évoque notamment le cas de Nemanja Matic, pourtant hautement apprécié par les supporters lyonnais. Dans l'After, le journaliste a précisé les raisons de ses énormes doutes sur l'effectif mis à la disposition de Pierre Sage.

La saison prochaine avec cette équipe, l'OL a des doutes

OL : Lyon prend 0-3, Lacazette mort de rire, ça ne passe pas https://t.co/5bVBtYjK33 — Foot01.com (@Foot01_com) March 3, 2024

Après la défaite contre Lens, Daniel Riolo s'est lâché. « L’OL a été renvoyé à ses limites, et ces limites ce sont celles que contient cet effectif, c’est le niveau de certains joueurs. Ceux qui se sont vus trop beaux, ce sont ceux qui ont pensé que Matic était encore un bon joueur de foot. Alors beau joueur de foot oui, mais joueur de foot performant non ! Je ne comprends pas qu’il y ait des gens qui continuent de ne pas le voir. Dès que le niveau s’élève, il suffit que tu fasses juste un petit coup tactique en lui mettant un joueur dans les pattes, et c’est fini. Il ne bouge pas, c’est mort (…) Les Lyonnais ont fait leur match contre Lens, on ne peut rien leur reprocher. Mais il y a des interrogations sur les joueurs qu’ils ont achetés très cher au mercato d’hiver et sur lesquels on s’est immédiatement enflammé. Pour l’instant, ça ne vaut pas grand-chose. Lyon va se sauver, mais la saison prochaine, vu ce recrutement de l’été dernier et de janvier, ils ne vont pas tout rechanger. Ils vont redémarrer la saison prochaine en étant ambitieux et essentiellement avec cette équipe-là, ça me fait peur. Les joueurs pour qui ils ont lâché jusqu’à 25 millions d’euros, je ne suis pas sûr qu’ils soient si forts que ça, Benrahma compris », a prévenu notre confrère au sujet de l'OL.