OL ‍: Matic a déjà son chouchou dans le vestiaire

Par Claude Dautel

C'est une évidence, la signature de Nemanja Matic à l'Olympique Lyonnais lors du mercato d'hiver a été une vraie bonne pioche. D'autant que l'ancien Rennais permet à Maxence Caqueret de franchir une étape dans sa carrière.

L'OL s'est redressé de manière spectaculaire en Ligue 1, puisque l'équipe de Pierre Sage peut désormais respirer, la lutte pour le maintien n'étant plus à son agenda. Et si le recrutement de janvier a largement contribué à cette remontée fantastique de Lyon, les 60 millions d'euros de John Textor ayant été utilisés à bon escient, les supporters de l'Olympique Lyonnais remercient régulièrement le Stade Rennais d'avoir laissé partir Nemanja Matic. Le milieu de terrain international serbe de 35 ans a ramené de la stabilité dans un secteur de jeu où rien n'allait depuis de longs mois. Il faudrait être de mauvaise foi pour contester l'apport de Matic, d'autant que ce dernier a permis à un joueur formé à l'OL de revenir au premier plan. Ce joueur, c'est évidemment Maxence Caqueret.

Caqueret et Matic, un duo d'enfer pour l'OL

Durant les premiers matchs de la saison 2023-2024, le milieu de terrain français de l'Olympique Lyonnais semblait totalement perdu, Maxence Caqueret n'étant que l'ombre de celui qui était considéré comme l'un des grands espoirs du football hexagonal. Depuis quelques matchs, Caqueret marche sur l'eau, à l'image de sa récente prestation somptueuse à Montpellier, avec un but exceptionnel. Et si le natif de Vénissieux est revenu au sommet, il le doit aussi à la venue de Nemanja Matic. Ce dernier ne cache pas son bonheur de pouvoir côtoyer un joueur comme Maxence Caqueret et l'aider à progresser. « C’est un très bon joueur. Dans sa capacité à stopper les actions adverses, à récupérer le ballon, à se projeter et dans le jeu de possession. Il progresse étape par étape, mais je suis très content de jouer à ses côtés. Maxence a beaucoup de qualités », a reconnu le joueur serbe.