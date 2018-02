OL : Boulet de l'OL en Ligue 1, Marcelo est vraiment désolé

Dans : OL, Ligue 1.

Coupable d’une grossière erreur contre Monaco il y a une semaine, Marcelo a récidivé contre le Stade Rennais dimanche soir au Groupama Stadium (0-2). Auteur d’une passe décisive involontaire pour Khazri dès la 5e minute, le Brésilien a plombé son équipe. Après la rencontre, l’ancien défenseur de Besiktas était conscient de sa piètre prestation. Une remise en question est nécessaire et visiblement, Marcelo l’a bien compris, le joueur s'étant immédiatement excusé d’avoir été le boulet de l’OL contre l’équipe de Sabri Lamouchi en clôture de la 25e journée.

« Je porte une grosse responsabilité sur ce match. Le premier but est de ma faute. Je m'excuse auprès du staff et de mes coéquipiers. Ensuite, nous n'avons pas saisi notre chance de revenir à la marque ou prendre l'avantage. J'espère que nous saurons faire mieux pour le prochain match qui sera très important en Coupe d'Europe. Cela fait trois matches de suite que nous perdons. Nous tombons sur des équipes qui viennent en défendant très bien » a expliqué Marcelo avant de conclure avec un message d’espoir. « Nous restons en course pour la 2e place. Il reste encore beaucoup de matches ». Les supporters de l’OL sont sans doute moins optimistes ce lundi matin, on les comprend...