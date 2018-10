OL : Man Utd et Chelsea débarquent, le prix de Ndombele va exploser !

Dans : OL, Mercato, Premier League.

Les cadors de Premier League semblent vouloir se livrer une bataille féroce pour convaincre l'Olympique Lyonnais de lui céder celui que la presse anglaise présente comme la future star du football français, Tanguy Ndombele. Alors que l'on connaissait déjà l'intérêt de Manchester City et de Pep Guardiola pour le milieu international tricolore de l'OL, le Daily Mirror affirme ce dimanche que Manchester United et Chelsea sont entrés récemment dans la danse, Tottenham étant également à l'affût. Les Blues et les Citizens avaient même envoyé un scout à Hoffenheim pour superviser Tanguy Ndombele lors de cette rencontre de Ligue des champions.

Lié avec l'Olympique Lyonnais jusqu'en 2023, Tanguy Ndombele a confié sur TF1 qu'il ne voulait pas penser au mercato, mais nul doute que l'intérêt de ces monstres sacrés pourrait tout de même faire changer la donne. Surtout que si l'on évoquait un prix de 45ME l'été dernier, le tabloïd anglais parle désormais une somme plus proche de 60ME. De quoi faire réfléchir à deux fois Jean-Michel Aulas, d'autant plus que cette rivalité annoncée peut encore faire grimper le curseur pour un joueur qui d'évidence a tapé dans l'oeil de clubs aux moyens financiers énormes. L'OL pourrait en profiter, il faut désormais savoir quand.