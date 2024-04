OL ‍: Malick Fofana brutalement renvoyé sur le banc

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Pierre Sage a tenté un coup face à Brest dimanche soir au Groupama Stadium en lançant Malick Fofana dans le onze de départ, mais l'attaquant belge de l'OL n’a pas brillé face au dauphin du PSG.

Auteur d’une entrée bluffante face à Nantes la semaine précédente, avec un joli but à la clé, Malick Fofana a été lancé dans le onze de départ de l’Olympique Lyonnais contre Brest dimanche soir au Groupama Stadium. Pierre Sage a fait confiance au jeune belge pour animer le couloir droit de l’attaque rhodanienne face au dauphin du Paris Saint-Germain, un choix fort puisque le technicien de 44 ans dispose de nombreuses solutions à ce poste, avec Rayan Cherki ou encore Ernest Nuamah. Très attendu, Malick Fofana n’a pas réalisé le match espéré du côté lyonnais. Au contraire, cette rencontre a mis en lumière les limites de l’ancien crack de La Gantoise, notamment sur le plan physique, un domaine dans lequel il a beaucoup souffert face à la robustesse des défenseurs de Brest.

Ce n’est pas rédhibitoire, mais Malick Fofana ne doit plus être titulaire pour les matchs à venir selon Nicolas Puydebois, qui a estimé dans l’émission ‘Tant qu’il y aura des Gones’ que le natif d’Aalst était encore un peu juste pour le très haut niveau. « Je reste focalisé sur Malick Fofana, je reste sur mon idée que c’est quelqu’un qui doit rentrer. Il n’a ni le volume de jeu ni la carrure aujourd’hui pour disputer ce genre de match de haut niveau avec beaucoup d’intensité, beaucoup d’engagements, beaucoup de duels. Il est encore un peu trop léger à mon goût et d’ailleurs on l’a vu, hormis sa percée avec la frappe, il n’a pas fait grand-chose, il a plutôt erré sur le terrain » a fait savoir l'ancien gardien de l'Olympique Lyonnais, avant de poursuivre.

Malick Fofana, un joker et rien de plus... pour l'instant

« Au vu de sa morphologie, je pense que c’est plutôt quelqu’un qui doit être sur le banc et qui doit entrer en jeu en cours de match quand les défenseurs adverses sont fatigués. Faire des choix, c’est difficile. Pierre Sage pensait que par rapport à son entrée face à Nantes, il méritait d’être titulaire. On peut être d’accord avec lui, mais il faut prendre en considération l’adversité et le côté rugueux de l’adversaire. Et on voit bien aujourd’hui qu’en termes d’impact et de duel, il a du mal à répondre présent face à un adversaire comme Locko de Brest » a analysé le consultant du site Olympique & Lyonnais, pour qui Malick Fofana va devoir progresser physiquement pour gagner une place de titulaire. En attendant, le rôle de joker lui est promis à moins que Pierre Sage ne réserve une très grosse surprise dimanche en l’alignant d’entrée sur la pelouse du Paris Saint-Germain.