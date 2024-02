OL ‍: Malaise au centre de formation ‍? Lyon envoie ses enquêteurs

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Le centre de formation de l'Olympique Lyonnais est considéré comme l'un des meilleurs au monde. Cependant, sur le plan scolaire, il y a quelques soucis, et du côté de la direction du club, on a décidé de les prendre au sérieux.

C'est Le Progrès qui le révèle ce lundi, Laurent Prud’homme, directeur général de l'Olympique Lyonnais, a décidé de diligenter immédiatement une enquête concernant les conditions dans lesquels les jeunes footballeurs du centre de formation sont scolarisés. C'est le prestataire en charge de donner les cours qui serait dans le collimateur de l'inspection du travail, notamment parce que de nombreux professeurs auraient contesté les conditions de travail au sein de l'académie. Au point même que depuis le début de l'année scolaire, quinze d'entre eux auraient démissionné sur les vingt qui assurent les cours pour les apprentis footballeurs de l'OL. Face à cela, en sans même attendre le résultat de l'inspection en cours, Laurent Prud’homme veut rapidement en savoir plus sur ce qu'il se passe, car cela a un effet direct sur l'Olympique Lyonnais.

Le bac dans le collimateur de l'OL ?

En effet, la Fédération Française de Football a mis une note de 1 sur 5 au centre de formation de l'OL concernant la scolarité, alors que pour le reste le club de John Textor a des 5 sur 5. Outre les problèmes rencontrés avec les enseignants, qui se plaignent de nombreux dysfonctionnements, et notamment que certains n'auraient même pas signé de contrat de travail, le quotidien régional affirme qu'il y aurait également eu un très gros souci lors du dernier baccalauréat. « Quelques élèves, moins de cinq, auraient eu les faveurs du jury pour obtenir leur diplôme, alors que leur moyenne totale n’atteignait pas 10/20 après les épreuves de rattrapage », a expliqué une source anonyme à notre confrère lyonnais. Une accusation sérieuse dans la mesure où la société qui assure les cours met évidemment en avant ses résultats au BAC pour justifier du sérieux de son travail. Du côté des dirigeants de l'OL, on veut vite corriger cela afin de rectifier le tir et obtenir aussi un 5 sur 5 dans les notes de la FFF sur cet aspect.