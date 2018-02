OL : MacHardy dénonce l'énorme erreur de JM Aulas au mercato

Dans : OL, Ligue 1, Mercato.

L’OL n’est pas au mieux. Avec deux points récoltés lors des cinq derniers matchs de Ligue 1, le club rhodanien a été distancé dans la course au podium. A qui la faute ? Nombreux sont les observateurs (et les supporters) à taper sur Bruno Genesio, qui semblait pourtant avoir retourné l’opinion générale fin 2017. Mais la mauvaise période de l’OL prête forcément à réflexion sur le coach rhodanien. Selon Jonatan MacHardy, Jean-Michel Aulas est le vrai fautif. Selon le consultant de RMC Sport, le président de Lyon n’a pas été « au bout de son idée » en bouleversant son effectif, mais en conservant son coach.

« Le constat est terrible pour Lyon : 2 points sur 15 possibles. Le plus inquiétant selon moi, c’est le comportement des joueurs sur le terrain. Quand on analyse le jeu de l’OL, on voit bien qu’il n’y a aucune cohérence tactique. Ce que je vois, c’est que cela fait cinq matchs que ça dure et Genesio n’a pas d’idées pour secouer ce groupe ! Pour en avoir discuté avec plusieurs supporters de l’OL, Genesio devrait tenter un 4-4-2 en losange. Il faut qu’il tente quelque chose… J’ai envie de voir un coach qui essaie, qui tente des choses. Il y a eu une refonte d’effectif avec les ventes des joueurs formés au club (Lacazette, Grenier, Tolisso, Gonalons, Ghezzal). J’ai envie de dire à Aulas : va au bout de ton idée ! Tu as changé de modèle au niveau des joueurs, c’est bien. Mais il fallait prendre un coach de l’extérieur. Jean-Michel Aulas n’a pas été au bout de son idée, c’est dommage » a expliqué Jonatan MacHardy, qui estime donc qu’il ne manque qu’un grand coach étranger au club de Jean-Michel Aulas pour passer un cap et définitivement s’installer comme un club du top 3 français. Un avis qui devrait être partagé par bon nombre de supporters…