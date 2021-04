OL : Lyon toujours sur Odsonne Edouard ?

Dans : OL.

Cet été, le secteur offensif de l’OL pourrait se retrouver chamboulé par les potentiels départs de Memphis Depay et d’Houssem Aouar.

Depay est en fin de contrat tandis qu’Aouar bénéficie d’un bon de sortie de la part de son président Jean-Michel Aulas depuis plusieurs mois. De toute évidence, Juninho devra se montrer inspiré sur le marché des transferts pour compenser deux départs d’une telle envergure. En attaque, Moussa Dembélé pourrait effectuer son grand retour et combler numériquement le départ de Memphis Depay. Mais en cas de qualification en Ligue des Champions, les Gones pourraient tenter de recruter un buteur d’un calibre supérieur et selon 90 Min, la piste Odsonne Edouard est toujours active. Ciblé l’été dernier par l’OL, le buteur du Celtic Glasgow plaît à l’état-major de Lyon.

« L'été dernier, l'OL était déjà sur le dossier. Et le club rhodanien pourrait revenir à la charge. D'autant plus qu'il a de fortes chances de perdre Memphis Depay ! Les dirigeants lyonnais pourraient donc tenter leur chance pour la venue de l'attaquant du Celtic Glasgow. Il pourrait très vite faire trembler les filets en Ligue 1 » explique le média, qui cite toutefois six autres clubs susceptibles d’accueillir Odsonne Edouard lors du prochain mercato. West Ham, Arsenal, le Borussia Dortmund, a Juventus Turin ou encore Leeds United et Aston Villa sont cités comme des prétendants crédibles à la signature d’Odsonne Edouard. Reste maintenant à voir quelle sera la somme réclamée par le Celtic Glasgow pour vendre son international espoirs français. Du côté de l’Olympique Lyonnais, on peut légitimement penser que Jean-Michel Aulas n’investira sur Edouard que si les Gones trouvent une porte de sortie à Moussa Dembélé. Pour rappel, l’attaquant rhodanien est actuellement prêté à l’Atlético de Madrid avec une option d’achat à 30 ME, mais les Colchoneros ne devraient pas lever l’option d’achat du buteur français.