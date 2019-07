OL : Lyon s'offre Thiago Mendes pour 25 ME, mais...

Dans : OL, Mercato, LOSC, Ligue 1.

Comme pressenti depuis plusieurs jours, Thiago Mendes va s’engager avec l’Olympique Lyonnais dans les prochaines heures. En effet, L’Equipe confirme ce lundi que le Brésilien est arrivé dans le Rhône avec son agent Paulo Pitombeira, et qu’il deviendra mardi au plus tard un joueur de l’OL en échange de 25 ME. Une arrivée qui satisfait les supporters, mais qui a provoqué des débats animés en interne. En effet, le quotidien national affirme que Florian Maurice, qui avait les clés du recrutement depuis plusieurs saisons, ne militait pas vraiment pour le Lillois.

En effet, le patron de la cellule de recrutement privilégiait d’avantage Djibril Sow (Young Boys) ou Ismaël Bennacer (Empoli), éblouissant à la Coupe d’Afrique des Nations avec l’Algérie. Par ailleurs, une précision très importante sur l’utilisation de Thiago Mendes a été apportée par Bilel Ghazi. Le journaliste a dévoilé sur son compte Instagram que l’Olympique Lyonnais n’avait pas l’intention d’utiliser le Lillois dans un rôle de milieu relayeur, mais bien au poste de sentinelle devant la défense. Ce qui signifie qu’un troisième milieu, en plus de Thiago Mendes et de Jean Lucas, pourrait être recruté afin de combler le départ de plus en plus probable de Tanguy Ndombele pour Tottenham en échange de 62 ME hors bonus.