OL : Lyon s'explique auprès des supporters sur cette désagréable nouveauté

Dans : OL, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Dans le collimateur de l’UEFA après plusieurs débordements lors des derniers matchs européens, l’Olympique Lyonnais joue serré. Le match à huis clos total disputé face à Donetsk pour son entrée en jeu en Ligue des Champions a clairement refroidi les dirigeants, qui ne veulent plus voir le moindre problème se reproduire. Le club rhodanien a ainsi fait preuve d’une très grande fermeté avec les perturbateurs, mais en plus de cela, des mesures de protection ont été prises. Et mine de rien, elles ne sont pas anecdotiques puisque l’Olympique Lyonnais a publié un communiqué expliquant notamment la pose d’un filet devant les deux virages du Groupama Stadium, et qui forcément rendra moins confortable la vision pour les plus fervents des supporters.

« L’Olympique Lyonnais informe que des filets de protection seront mis en place devant les virages nord et sud du Groupama Stadium à l’occasion de la rencontre de Champions League, OL / Hoffenheim, ce mercredi 7 novembre à 21h. Réalisée suite aux demandes de l’UEFA et à titre expérimental, cette mesure est destinée à protéger le terrain de toute action qui serait susceptible de donner suite à une sanction de la part des instances. Le club souhaite sensibiliser les spectateurs du Groupama Stadium sur le strict respect des règles et se prémunir de toute tentative de jet de projectiles qui pourrait être lourdement sanctionnée par l’instance européenne. L’Olympique Lyonnais rappelle également que des sanctions individuelles pourront être appliquées par le club contre toute personne ne respectant pas le règlement intérieur du stade, comme cela a pu être le cas récemment », a fait savoir le club lyonnais, dans un retour en arrière de plusieurs années, puisque le stade lyonnais n’avait encore jamais connu de telles mesures.