OL ‍: Lyon revit, Lacazette remercie Pierre Sage

Dans : OL.

Par Alexis Rose

Alexandre Lacazette, attaquant de l’OL, après son triplé et la victoire de Lyon face à Toulouse en Ligue 1 (3-0) : « Ça fait du bien. On va parler des trois buts, mais c’est surtout de gagner enfin devant nos supporters, qui nous poussent depuis le début de saison. Ça fait vraiment du bien de gagner dans notre stade. C’est compliqué, ça fait du mal de voir mon club dans cette situation. J’ai la chance d’être dans l’équipe et de pouvoir aider. Aujourd’hui, ça a souri. J’étais attristé par le fait qu’on perde, pas que je ne marque pas de buts. J’ai enfin pu avoir un échange avec mon coach. Il m’a montré sa confiance. Il m’a dit que je pouvais encore aider l’équipe même si je n’avais plus marqué depuis deux mois. Depuis que Pierre Sage est là, j’essaye de plus participer au jeu, car c’est ce qu’il me demande. J’ai aussi senti de la confiance de la part de mes coéquipiers. Dans ces moment-là, ça fait beaucoup de bien. Aulas avec Textor ? Avant le match, on les a vu entrer dans le vestiaire. Ça nous a fait plaisir de voir que tout le monde était là pour nous soutenir, mais ce qui se passe en haut, on doit en faire abstraction. On doit s’occuper du terrain et rendre heureux les supporters, comme on l’a fait aujourd’hui. On a fait un match plutôt complet. On a réussi à se trouver sur le terrain, on a réussi à faire des enchaînements de passes. On va quand même s’améliorer parce qu’il y a des choses à revoir, dans les occasions concédées et celles qu'on doit concrétiser », a-t-il lancé en zone mixte.