L1 ‍: L'OL fesse Toulouse, Lacazette voit triple

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

15e journée de Ligue 1

Groupama Stadium

L'OL bat Toulouse : 3 buts à 0

Buts pour l'OL : Alexandre Lacazette (25e, 29e et 80e)

L'OL souffle fort ! Ce dimanche en Ligue 1 au Groupama Stadium, les Gones ont donné une petite leçon à Toulouse grâce à un Alexandre Lacazette des grands soirs.

Lyon peut de nouveau y croire. En crise profonde de résultats, les Rhodaniens ont réalisé le match parfait contre Toulouse ce dimanche à domicile. Une belle victoire sur le score de 3 buts à 0. En feu, Alexandre Lacazette a planté un triplé. Dès les premières minutes de la rencontre, les Gones ont mis la pression sur des Toulousains friables, notamment sur coups de pied arrêtés. Il n'en fallait pas tant à Lacazette pour punir à deux reprises (25e et 29e) et mettre l'OL en tête. Mais voilà, avant la pause, Toulouse aurait pu revenir dans la partie suite à une sortie non-maîtrisée d'Anthony Lopes, qui a concédé un penalty évitable. Heureusement pour lui, le Portugais sauvera par la suite la tentative de Thijs Dallinga. A la pause, l'OL menait donc 2 buts à 0 et pouvait voir venir.

Lors du second acte, les Sudistes ont tout fait pour recoller au score. Sans réussite face à une défense lyonnaise bien regroupée. En fin de rencontre, sur un nouveau cafouillage, Lacazette s'offrira un triplé. Au classement, l'OL fait une bonne opération après le match nul de Clermont face à Lille. Lyon reste dernier mais revient à trois points de Toulouse, 15e et première équipe non-relégable.

Classement de Ligue 1 :

1. PSG : 36 points

2. Nice : 32 points

3. Monaco : 30 points

15. Toulouse : 13 points

16. Lorient : 12 points (-1)

17. Clermont : 11 points

18. OL : 10 points