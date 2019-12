OL : Lyon résistera à cette tentation au mercato

Dans : OL.

Remplaçant face à Strasbourg samedi, Léo Dubois s’est blessé quelques minutes après son entrée en jeu. Le défenseur lyonnais souffre d’une lésion méniscale du genou.

D’ores et déjà absent jusqu’à la fin de l’année 2019, l’ancien capitaine du FC Nantes va rater plusieurs semaines de compétition. Cela étant, l’Olympique Lyonnais ne devrait pas succomber à la tentation de recruter un latéral droit afin de le remplacer au mercato. En effet, selon les informations récoltées par La Une, l’intention de Rudi Garcia et du staff technique de l’Olympique Lyonnais est de placer Rafael, quasiment inutilisé depuis le début de la saison, en totale confiance afin d’assurer l’intérim.

De plus, l’Olympique Lyonnais peut également compter sur un troisième latéral droit en la personne de Kenny Tete. C’est d’ailleurs l’ancien latéral droit de l’Ajax Amsterdam qui était titulaire au Stade de la Meineau face à Strasbourg, samedi après-midi (2-1). Néanmoins, sa performance n’a pas fait l’unanimité. De plus, un départ vers l’Italie était récemment évoqué pour celui qui ne se sera jamais imposé comme un titulaire indiscutable à Lyon. Avec la blessure au genou gauche de Léo Dubois, un départ de Kenny Tete ne semble désormais plus d’actualité, malgré l’intérêt de l’AS Roma. Reste à voir qui parviendra à tirer son épingle du jeu entre le Néerlandais et le Brésilien aux yeux de Rudi Garcia durant l’absence de celui qui s’était imposé comme le vice-capitaine des Gones.