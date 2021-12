OL : Lyon réagit après son exclusion de la Coupe de France !

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Un peu plus de 24 heures après l'annonce des sanctions décidées par la commission de discipline de la FFF suite aux violents incidents du match Paris FC-Lyon, l'OL a réagi à ces décisions.

Contrairement à ses habitudes, l'Olympique Lyonnais a pris son temps avant de communiquer suite aux sanction très fortes prononcées lundi par la commission de discipline de la Fédération Français de Football consécutivement au chaos intervenu au stade Charléty lors du match de Coupe de France entre le Paris Football Club et Lyon. Le club de Jean-Michel Aulas juge que ses sanctions sont très lourdes, mais l'OL insiste surtout sur le ménage commencé dans ses tribunes.

« L’Olympique Lyonnais condamne une nouvelle fois toute forme de violence dans les stades. Le club avait fait part de sa volonté d’assumer ses responsabilités, sans chercher la moindre excuse aux violences intolérables de certains individus. Aujourd’hui, l’Olympique Lyonnais prend acte des lourdes sanctions de la commission de discipline de la Fédération Française de Football. Sans minimiser le comportement inacceptable de l’ensemble des individus impliqués, et sans attendre, l’Olympique Lyonnais a pris les décisions les plus importantes en matière de sanctions des supporters incriminés. D’ores et déjà, quatre plaintes nominatives, accompagnées d’interdictions de stade, ont été déposées. Elles visent aussi bien des supporters individuels que des responsables de groupes. D’autres plaintes suivront et l’Olympique Lyonnais fera preuve de la plus grande fermeté. Le club compte sur les groupes de supporters qui doivent prendre également leurs responsabilités pour éradiquer toute violence des tribunes et maîtriser leurs membres pour ne pas pénaliser sportivement et économiquement l’institution OL. L’Olympique Lyonnais va poursuivre son travail et espère que les enquêteurs et la justice l’aideront dans l’identification des fautifs, mais aussi en prononçant de lourdes sanctions contre tous les hooligans impliqués, de Paris comme de Lyon. L’Olympique Lyonnais attend désormais la notification de la décision de la commission de discipline », précise l'OL dans un communiqué.