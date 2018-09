OL : Lyon promet une sanction radicale contre l'un de ses supporters

Bien parti dans sa campagne de qualification à la Ligue des Champions, l’Olympique Lyonnais a toutefois vu des images casser un peu l’ambiance après le match.

Dans une vidéo montrant les supporters lyonnais à l’Etihad Stadium, on aperçoit très nettement une des personnes au premier plan effectuer un salut nazi. Un geste bien évidemment interdit et qui a marqué les esprits, largement relayé sur les réseaux sociaux. Dans le collimateur de l’UEFA après les incidents contre Besiktas, puis contre Moscou, le club rhodanien a immédiatement réagi par le biais d’un communiqué, promettant des sanctions exemplaires contre l’auteur de ce geste.

« L’Olympique Lyonnais a pris connaissance d’une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux. Le supporter en cause est en cours d’identification par les services de l’Olympique Lyonnais. Aussitôt que celui-ci sera identifié, il sera exclu à vie de présence au Groupama Stadium et de déplacement pour les matches du club », a assuré l’Olympique Lyonnais, qui compte se montrer exemplaire dans ce dossier, histoire de prendre les devants par rapport aux instances européennes, qui n’ont pour le moment pas réagi.

Nazi Salute in the Lyon end tonight. No need for that in football. pic.twitter.com/315YAqVkny