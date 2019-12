OL : Lyon prêt à payer pour une révélation de L1

Dans : OL.

A la recherche d’un latéral gauche cet hiver, l’Olympique Lyonnais a peut-être trouvé la perle rare en Ligue 1. Plus précisément du côté de Reims.

Si le président Jean-Michel Aulas a récemment temporisé avant l’ouverture du marché des transferts, l’Olympique Lyonnais devrait bien renforcer son effectif en janvier. Les graves blessures de Memphis Depay et de Jeff Reine-Adélaïde, indisponibles jusqu’à la fin de la saison, obligent le club rhodanien à renforcer son secteur offensif. Mais ce n’est pas tout. L’arrière-garde n’est pas non plus épargnée. En plus du polyvalent Léo Dubois, Youssouf Koné risque de rester un long moment à l’infirmerie après son opération à la cheville au début du mois.

C’est pourquoi l’actuel 12e de Ligue 1, pas vraiment convaincu par les performances de Fernando Marçal, a lancé sa cellule de recrutement sur la recherche d’un latéral gauche. Probablement afin d’éviter une longue période d’adaptation, le recruteur Florian Maurice espère trouver son bonheur en Ligue 1, lui qui apprécie le profil du Rémois Hassane Kamara (25 ans), nous apprend Foot Mercato. Un profil validé par le staff de Rudi Garcia, d’où les premières démarches de la direction qui aurait contacté l’agent du joueur.

L’OL n’est pas seul

A noter que le latéral de Reims, dont le profil puissant et très offensif rappelle celui de l'ancien Lyonnais Ferland Mendy, serait également convoité en Angleterre et en Italie. Ses performances et son contrat qui expire en 2021 attirent du monde, ses dirigeants étant contraints d’envisager un transfert avant de voir sa valeur baisser l’été prochain. Peut-être l’occasion pour Lyon de récupérer l’une des révélations de la saison en Ligue 1.