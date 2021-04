OL : Lyon prêt à acheter De Sciglio, le prix fuite

Dans : OL.

Aligné dans une position inhabituelle de défenseur central contre Lille dimanche, Mattia De Sciglio a livré une prestation correcte.

En l’absence de Jason Denayer, forfait de dernière minute, Mattia De Sciglio a été titularisé au côté de Marcelo en défense centrale. Et si son coéquipier brésilien a pris l’eau contre Burak Yilmaz et Jonathan David, le latéral de formation, prêté par la Juventus Turin, s’est plutôt bien débrouillé. Soldat de Rudi Garcia, il n’était pas vraiment parti pour continuer son aventure à Lyon, avec le probable départ de l’entraîneur de l’OL à l’issue de la saison. Mais vraisemblablement, les dirigeants rhodaniens apprécient l’état d’esprit du garçon ainsi que son professionnalisme. Et selon les informations de Calcio Mercato, ils envisagent de plus en plus sérieusement de recruter définitivement Mattia De Sciglio au mercato estival.

Cette éventualité emballe logiquement la Juventus Turin, qui ne souhaite pas relancer De Sciglio et qui compte des joueurs bien plus chevronnés à son poste. C’est ainsi que des négociations ont débuté entre les dirigeants de l’OL et ceux de la Juventus pour le transfert définitif de Mattia De Sciglio. Il a longtemps été évoqué d’inclure le défenseur italien dans un potentiel deal avec Houssem Aouar, mais les deux clubs discutent maintenant d’un transfert sec, sans aucun joueur lyonnais dans la balance. Un premier chiffre a filtré, celui d’un deal à 3 ME pour Mattia De Sciglio de la Juventus Turin à Lyon. Le prix semble correct, mais l’OL va également devoir se mettre d’accord avec le joueur. L’Italien a fait savoir qu’il était chaud pour rester à Lyon. Problème : il perçoit l’un des plus gros salaires de l’effectif, en inadéquation totale avec son statut de joueur de complément. Juninho va ainsi tenter de négocier ce salaire à la baisse pour que toutes les parties s’y retrouvent à 100 %.